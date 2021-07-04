الحبس لعضو مجلس محافظة أدين بالرشوة

2021/07/04 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ بحق أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين، مُبيّنةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة تلقّي المُتَّهم مبلغاً من الرشوة؛ لقاء إكمال موافقاتٍ لإنشاء مشروعٍ استثماريٍّ.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، …

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