2021/07/04 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت خلية الإعلام الأمني، فتح طرق مغلقة في جانب الرصافة ببغداد.وذكرت الخلية في بيان، ان الكوادر الهندسية والفنية في الفرقة الحادية عشرة باشرت بفتح الطرق المغلقة لدواعي امنية في منطقة القاهرة وباتجاه جامع "النداء" ورفع سيطرة ٨٣ مدخل مدينة الصدر باتجاه حي اور ضمن قاطع الرصافة".وأكدت القيادة ، الاستمرار بعملها هذا للتخفيف عن الزخم المروري الحاصل في شوارع العاصمة ، الامر الذي يعده ذوو الاختصاص أحد الحلول المتيسرة للتخفيف عن كاهل المواطنين والذي يتناسب مع حجم التحديات وينسجم مع متطلبات المواطنين وأمنهم وتقليل من معاناتهم ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تعلن فتح الطرق المغلقة في جانب الرصافة ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تعلن فتح الطرق المغلقة في جانب الرصافة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).