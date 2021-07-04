وزير الداخلية يوصي باتخاذ إجراءات صارمة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية

2021/07/04 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بحماية المؤسسات الحكومية (أبراج الطاقة الكهربائية) والعمل على بذل المزيد من الجهود لتوفير الأمن فيها.وشدد الغانمي خلال اجتماع في مقر عمليات الوزارة، بحضور نائب وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ومدير عام شرطة الطاقة ومدير مكتب الوزير ومدير العمليات وعدد من الضباط،على عدم السماح بأي خرق في هذه الأبراج ، لكونها تعتبر عنصراً حيوياً ومهماً في البنى التحتية للبلاد، وعلى وزارة الداخلية حمايتها بالتنسيق مع جميع التشكيلات وقيادة العمليات المشتركة، ..وناقش الوزير خلال هذا الاجتماع الخطة الخاصة بحماية منشآت الطاقة والكهرباء والأبراج وأهمية حماية أبراج الطاقة الكهربائية والخروقات الأخيرة.كما استمع الوزير الى طلبات واحتياجات المشاركين في هذه الاجتماع، والخروج برؤية واضحة في مجال العمل الأمني الخاص بحماية المنشآت التي توفر الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلاد./انتهى8

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