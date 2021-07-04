2021/07/04 | 18:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تحدد سببين يقفان وراء إلغاء رقم 56 من تسلسل المرشحين للانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/04 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تحدد سببين يقفان وراء إلغاء رقم 56 من تسلسل المرشحين للانتخابات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تحدد سببين يقفان وراء إلغاء رقم 56 من تسلسل المرشحين للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).