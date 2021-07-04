2021/07/04 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه اليوم الأحد، إنه لو عاد به الزمن إلى الماضي، لن يصبح وزيرا في إيران، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لن يكون ضمن طاقم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط الإيراني: لن أكون وزيرا في حكومة رئيسي المركز الخبري الوطني.

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