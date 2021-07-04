2021/07/04 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد حقوقيون وذو عوائل المختطفين ان اهمال السلطات تجاه ملف المغيبين يستدعي إعادة فتح الملف بطريقة جدية وجريئة بصفته اكثر الملفات الشائكة في العراق.

وبحسب ناشطون، فان التعاطي مع ملف المختطفين ليس بالمستوى المطلوب ومهمل من الجهات المعنية حيث لم تتمكن من إزالة العوائق وابرزها غياب قاعدة بيانات مركزية في مؤسسات الدولة، تضم كل المطلوبين للإرهاب والمحتجزين والمسجونين والنازحين .

وحول دور البرلمان حيال ملف المغيبين طالب حقوقيون بتشريع قانون يُعالج الإخفاء القسري باعتبار أن العراق وقع على قانون الإخفاء القسري، والمباشرة في التحقيق من المؤسسات الأمنية للتعاطي مع ملف أي شخص مفقود أو مغيب، بالإضافة إلى حسم ملف المقابر الجماعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما مصير المختطفين والمغيبين في العراق ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما مصير المختطفين والمغيبين في العراق ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).