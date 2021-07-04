رئيس حزب “المستقبل” يطالب باتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا

2021/07/04 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طالب رئيس حزب “المستقبل” التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الاحد، الرئيس رجب طيب أردوغان باتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لأنه هو الوحيد قانونيا المخول بذلك.وجاءت تصريحات رئيس […]

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