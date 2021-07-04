2021/07/04 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أكد مكتب تحقيقات المثنى التابع لهيئة النزاهة ،الأحد، إلقاء القبض على شخص في المحافظة أستغل زوجته الموظفة في بلدية السماوة لترويج وبيع قطع الاراضي وفق المادة 25 من قانون بيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تطيح بمروج لبيع قطع وهمية في المثنى المركز الخبري الوطني.

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