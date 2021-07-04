العدل تطلق سراح 576 نزيلاً خلال الشهر الماضي

2021/07/04 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الأحد، عن إطلاق سراح (٥٧٦) نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي لعام ٢٠٢١.

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وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 حزيران 2021)، إن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم.وإن ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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