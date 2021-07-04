بريطانيا ستشدد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين

2021/07/04 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة عدداً قياسياً.

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