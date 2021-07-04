الملكي يحدد موعد انطلاق فترة إعداد الفريق

2021/07/04 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على موعد انطلاق فترة إعداد الفريق الملكي للموسم المقبل، وفقا لتقرير صحفي.

فبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن أنشيلوتي قرر أن تكون بداية الإعداد للموسم الجديد، غدًا الاثنين، بحضور اللاعبين غير المشاركين في يورو 2020 وكوبا أمريكا.

وأضاف الموقع أن اللاعبين سيصلون مقر تدريبات ريال مدريد، صباح الغد، من أجل إجراء الفحوصات الطبية والبدنية اللازمة، قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد.

وأشار إلى أن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، لا يضم أي لاعب من الميرينجي، وذلك لأول مرة منذ نسخة عام 2000، لكن اللاعبين الدوليين سيحصلون على إجازة قبل الالتحاق باستعدادات الفريق.

يذكر أن الريال أنهى الموسم الماضي دون الفوز بأي لقب، ويسعى لتصحيح مساره في الموسم الجديد تحت قيادة أنشيلوتي.

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