احباط محاولة إرهابية لتفجير برج ناقل للطاقة بنينوى

2021/07/04 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، احباط محاولة إرهابية لعناصر تنظيم داعش لتفجير برج ناقل للطاقة جنوبي محافظة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوة من اللواء 25 في الحشد الشعبي احبطت محاولة لعناصر تنظيم داعش لتفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى”.وبينت أن “القوة …

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