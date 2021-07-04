عمليات بغداد تعلن رفع أكثر السيطرات زخماً بجانب الرصافة

2021/07/04 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن مواصلة الجهد الهندسي بفتح الطرق المغلقة في جانب الرصافة ببغداد، مبينة انها شملت رفع سيطرة 83 مدخل مدينة الصدر باتجاه حي اور.وقالت عمليات بغداد في بيانتلقى “النور نيوز” نسخة منه،انه “وفقاً للخطة الفنية الموضوعة من قبل قيادة العمليات لفتح الطرق، وبتوجيه من قائد عمليات بغداد، باشرت الكوادر …

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