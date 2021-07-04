داوود أوغلو: على أردوغان اتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا

2021/07/04 | 19:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حزب “المستقبل” يطالب أردوغان باتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا متابعة/ المركز الخبري الوطني طالب رئيس حزب “المستقبل” التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الاحد، الرئيس رجب طيب أردوغان باتخاذ قرار عاجل لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لأنه هو الوحيد قانونيا المخول بذلك.وجاءت تصريحات رئيس حزب “المستقبل” حول التطورات بالساحة التركية خلال […]

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