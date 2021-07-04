مع تزايد إصابات كورونا.. هل ستشهد المحافظات العراقية ازمة بالاوكسجين

2021/07/04 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديريات صحة عدد من المحافظات، اليوم الاحد، استعدادها لتلقي اكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا مع توفر كميات كبيرة من الاوكسجين.

وقال مدير عام صحة الديوانية، يحيى فالح، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة الصحة ومؤسساتها وجميع الملاكات تواصل عملية استقبال ومعالجة المصابين بفيروس كورونا"، مبينا أن "عدد الاسرة المخصصة للمصابين لازالت كافية".

وأضاف أن "كميات الاوكسجين المتوفرة جيدة وتسد النقص".

فيما أكد المتحدث باسم دائرة صحة النجف، سالم الحميداوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "كميات الاوكسجين كافية ولا يوجد اي نقص"، موضحا أن "النقص الذي حصل في بداية الجائحة لن يتكرر مجددا".

وتابع: "الا اننا نعود ونطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، فان زيادة الاصابات بنسب واعداد كبيرة قد يضعنا في حرج".

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