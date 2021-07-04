الشباب والرياضة النيابية: تأخير موازنة الرياضات يشمل جميع الوزارات

2021/07/04 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة، عباس عليوي، اليوم الاحد، أن التاخير الحاصل في الموازنة يشمل جميع الوزارات ومن ضمنها الاتحادات الاولمبية.وقال عليوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التاخير الحاصل في الموازنة يشمل جميع الوزارات ومن ضمنها وزارة الشباب والرياضة، بالاضافة الى الاتحادات الاولمبية، وبعد النقاش مع وزارة المالية توصلنا الى تنزيل الاموال المخصصة للمنحة في الحساب الخاص باللجنة الاولمبية، اما بالنسبة للاتحادات الاولمبية فسوف تشكل لجنة مشتركة مؤلفة من اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية، وهناك دعوة لجميع الاتحادات ان تقدم منهاجها السنوي وعلى اساسها ستصرف المبالغ المخصصة للمنحة الرياضية".

وبين أن "اللجنة ستختار مجموعة من الشخصيات المهنية والاكاديمية من خارج الوزارة ومن خارج اللجنة لمعرفة المبلغ الذي قدمه كل اتحاد، كون هناك مسابقات محلية وخارجية ومن اجل تحديد المبالغ التي ستشارك الاتحادات من اجلها، وستكون الاولوية للاتحادات الاولمبية، لكن الاتحادات غير الاولمبية والتي تكيفت مع النظام الداخلي ستشمل بالمنحة".

وأوضح أن "اللجنة شكلت منذ فترة قليلة وهي تحتاج الى المساعدة من الاتحادات والى تهيئة الظروف لانهاء هذا الملف من أجل تصرف المنح للاتحادات باسرع وقت".

اما بخصوص الاتحادات الغير اولمبية فقد أشار عليوي إلى "ضرورة ان تشمل اللجنة المشكلة هذه الاتحادات، وليس من الضروري ان تشملها بمبالغ ضخمة وانما يجب ان يكون لها حضور وتواجد وفي الموزانة التي ستقر سنة 2022".

ولفت إلى أن "وزارة المالية ستعتمدعلى ما يتم تقديمه هذا العام، وبالتالي يجب على جميع الاتحادات أن تكيف وضعها مع القانون والنظام الداخلي الذي طلبناه منهم"، مبينا أن "وزارة المالية لا تتعامل مع الاتحادات التي لم تفعل ذلك وفق القانون، كون الامر سيعرضهم الى المساءلة والتحويل الى الرقابة المالية".

وتابع: "من المفترض أن تجهز الاتحادات امرها، إذ إن النظام الداخلي لا يمكن ان يكتبه رئيس الاتحاد، او أن يتم التصويت عليه عشوائيا، بل من المفترض ان يكون النظام الداخلي رصين وتصوت عليه الهيئة العامة بشكل تصويت حي وحقيقي كون هذا الامر وراءه اموال".

وأكد أنه "يجب على الاتحادات تصديق موازنتها من الهيئة الادارية عند تقديمها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة النيابية: تأخير موازنة الرياضات يشمل جميع الوزارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة النيابية: تأخير موازنة الرياضات يشمل جميع الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).