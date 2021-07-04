العدل تعلن الإفراج عن اكثر من 570 نزيلا خلال شهر حزيران

2021/07/04 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل عن إطلاق سراح (٥٧٦) نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي .وذكر بيان صادر عن الوزارة، إن دائرة الإصلاح اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم./انتهى9

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