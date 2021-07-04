القاسم يعادل الديوانية بهدف قاتل

2021/07/04 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ خطف فريق القاسم تعادلا قاتلا من مضيفه الديوانية في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الديوانية لحساب الجولة 35 من الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.الديوانية حقق بداية مميزة وسجل هدفا سريعا عبر لاعبه المحترف الكنغول ليما مابيدي في الدقيقة الخامسة من المباراة وحافظ فريق الديوانية على تقدمه إلى نهاية الشوط الأول.وحاول الديوانية غلق المنافذ في الشوط الثاني على فريق القاسم لكن المحترف السنغالي ديمي داوده كان له رأي أخر وخطف هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.ورفع القاسم رصيده إلى النقطة 35 في المركز الخامس عشر بينما رفع الديوانية رصيده إلى النقطة 34 في المركز السادس عشر./انتهى

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