غريب آبادي: زيارة نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران روتينية

2021/07/04 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

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قال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي ان زيارة نائب المدير العام للوكالة الى ايران تأتي في إطار روتيني.

غريب آبايد أكد عبر تغريدة على تويتر ان ماسیمو أبارو، وهو نائب المدیر العام للوكالة رافايل غروسي سيزور ايران خلال الايام المقبلة، مضيفا ان أبارو هو أيضا أحد المفتشين المعتمدين في الملف الإيراني، لكن زيارته تتماشى مع أنشطة الضمانات المعتادة ولا تتضمن برنامج حوار مخطط له في طهران.

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