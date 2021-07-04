مفوضية الانتخابات تلغي رقم 56 من تسلسل المرشحين خشية من تأثيره على المرشح

2021/07/04 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رقم 56 من تسلسل المرشحين للانتخابات المقبلة وذلك بعد ان رفعت كتابا الى لجنة شؤون المرشحين بأن الرقم قد يؤثر على حظوظ بعض المرشحين وبالتالي يجب إلغاؤه.

الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي اكدت في تصريحات صحفية إن الإلغاء التسلسل جاء لارتباط رقم 56 بالرقمين الأخيرين من المادة 456 من قانون العقوبات العراقي والخاصة بالنصب والاحتيال، الامر الذي يولد احتمالية تأثيره على الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح وآراء الناخبين.

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