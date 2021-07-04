رئيس إقليم كردستان يوقع أوامر تعيين ثلاثة قضاة في مناصب قضائية

2021/07/04 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أوامر تعيين ثلاثة قضاة في مناصب قضائية.

رئاسة إقليم كردستان قالت في بيان، ان مراسم توقيع أوامر التعيين شملت كلا من القاضي مسعود خضر محمود نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، والقاضي غازي خليل تايه نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة دهوك، والقاضي دارا محمد إبراهيم نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، مبينة ان القضاة أدوا اليمين القانونية أمام البارزاني بحضور رئيس مجلس القضاء وكالة القاضي عبد الجبار عزيز حسن.

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