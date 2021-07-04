العدل تعلن إطلاق سراح 576 نزيلاً خلال الشهر الماضي

2021/07/04 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الأحد، عن إطلاق سراح (٥٧٦) نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي لعام ٢٠٢١. وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم.وإن ملاكات الدائرة كل من …

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