2021/07/04 | 20:06 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 يوليو 2021 | 07:54 مساءً

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بارزاني يوقع أوامر تعيين لثلاثة مناصب قضائية في اقليم كردستان

وقع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، أوامر تعيين ثلاثة قضاة في ثلاثة مناصب قضائية في إقليم كردستان.



وعيّن بارزاني كل من القاضي مسعود خضر محمود نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، والقاضي غازي خليل تايه نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة دهوك، كما عيّن القاضي دارا محمد إبراهيم نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة أربيل.



وأدّى القضاة المعيّنون اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كردستان، في مراسم بحضور رئيس مجلس القضاء وكالة القاضي عبدالجبار عزيز حسن.



وهنأ رئيس إقليم كردستان القضاة الثلاثة بهذه المناسبة، راجياً لهم النجاح والسداد في مهامهم.

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