الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع خلال الشهرين المقبلين

2021/07/04 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع- بغداد- محمد الطالبيأكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيستمر لكن بنحو تدريجي وتتكرر موجات الحر في البلاد بسبب المنخفض الموسمي الهندي.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "موجة الحر الأخيرة بدأت يومي 25 و26 حزيران الماضي وبلغت ذروتها يوم الأول من تموز حيث سجلت درجة 50 مئوية في بغداد وعدة محافظات وسبق أن نوهنا بأن مطلع الأسبوع الحالي سيشهد تراجعا بدرجات الحرارة وهو ما حدث فعلاً ونتوقع أن يستمر حتى يوم الثلاثاء على أن يعود الارتفاع لكن بشكل تدريجي هذه المرة وليس كما حدث مع بداية موجة الحر".وأضاف أن "ارتفاع درجات الحرارة سيكون مشابها للأيام السابقة، ضمن موجة تمر بها البلاد نتيجة المنخفض الموسمي الحراري القادم من الهند والذي أوصل درجات الحرارة إلى 52 مئوية في 3 محافظات هي المثنى وميسان والبصرة".ورداً على سؤال بشأن مدى إمكانية تكرار موجات الحر المشابهة للموجة الأخيرة في موسم الصيف الحالي أوضح العامري، "نحن حاليا ضمن المنخفض الموسمي الحراري والحالة مثل المد والجزر فعندما يتعمق يزيد تأثيره على البلاد بصورة عامة وعندما ينخفض تنخفض درجات الحرارة لذلك نحن نتابع ونوهنا بأن أشهر حزيران وتموز وآب ستشهد ارتفاعاً واضحاً بدرجات الحرارة".وبين أن "موجات الحر بدأت السنة الماضية مطلع حزيران عكس هذه السنة، حيث كانت الأجواء فيه طبيعية ومستقرة ولكن بعدها قل التأثير وزاد التعمق ونتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في شهر آب أيضاً وحتى أيلول المقبل"، منوها بأن "ارتفاع درجات الحرارة استمر السنة الماضية في أيلول أيضا".

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