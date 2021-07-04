فاوتشي: غير الملقحين يشكلون غالبية وفيات كورونا في أميركا

2021/07/04 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب أنتوني فاوتشي، الأحد، عن أسفه لعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي كان بالإمكان "تجنبها" وفق قوله.

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