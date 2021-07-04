حكومة اقليم كوردستان: الاولوية لتأمين رواتب الموظفين

2021/07/04 | 20:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إقليم كوردستان، يوم الاحد، اجتماعا ترأسه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

وقالت الحكومة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الاجتماع ناقش سبل تعزيز الوضع الاقتصادي والارتقاء به وإعادة تنظيم الدخل العام بالإضافة إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن تأمين رواتب الموظفين ومن يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان، يعد أولوية بالنسبة للحكومة، مبيناً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحسين الإيرادات وخفض المصاريف غير الضرورية لضمان استمرارها في تقديم الخدمات العامة وإنجاز المشاريع وتوفير فرص عمل لشعب إقليم كوردستان.

وفي الجزء الأول من الاجتماع، جرت مناقشة حول إعادة تنظيم الضرائب وآليات استحصال الرسومات، وتقرر أن يشرف نائب رئيس الحكومة على عملية إعادة تنظيم الضرائب واستحصال الرسومات سعياً لتنظيم جمع الإيرادات.

وأكد الاجتماع أن الحكومة في تشكيلتها الوزارية التاسعة لم تقم بزيادة الضرائب بل شرعت في إعادة تنظيم طريقة استحصالها وجمع الضرائب التي فُرضت في السابق وفق القانون، دون أن يؤثر ذلك على الحياة المعيشية للمواطنين، ولا سيما الفقراء والطبقة المتوسطة في المجتمع والحركة الاقتصادية والتبادل التجاري.

كذلك جرى في الاجتماع، تسليط الضوء على أهمية خلق حالة من التوازن إزاء حماية المنتج المحلي وتثبيت الأسعار ومنع التلاعب بها ووضع حد للاستغلال، وتم توجيه الوزارات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات بهدف حماية المصلحة العامة ومستهلكي إقليم كوردستان.

وفي جزء آخر من الاجتماع، تقرر توزيع الصلاحيات الخاصة بقطاع الاستثمار وبما يشمل إعطاء المحافظات والوحدات الإدارية المستقلة حق منح الرخص لتنفيذ مشاريع استثمارية لديها، وذلك في إطار جدول أعمال حكومة إقليم كوردستان من أجل تسهيل عمل المستثمرين والقضاء على الروتين.

PUKmedia عن اعلام حكومة اقليم كوردستان

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