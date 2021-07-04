القبض على 3 أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة بكربلاء

2021/07/04 | 20:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء في بيان اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاث متهمين بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة .

وذكر بيان الشرطة تلقى PUKmedia نسخة منه " ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين، استطاع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على متهمين اثنين من سكنة احدى المحافظات يحاولون ادخال الحبوب المخدرة والترويج لمادة الكريستال داخل مدينة كربلاء، وقد جاءت عملية إلقاء القبض بعد أن تم نصب كمين محكم لهم والقبض عليهم بالجرم المشهود، وضبط بحوزتهم المواد المخدرة وهي مادة الكريستال .

وفي ذات السياق، تمت في عملية أخرى القبض على متهم يتاجر بالحبوب المخدرة، وقد تم ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته حبوب مخدرة نوع صفر واحد .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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