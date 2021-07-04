الداخلية تعرض فيديو لسارق ’عمته’.. ارتدى زي ’عامل نظافة’

2021/07/04 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاحد، القاء القبض على متهم قام بسرقة والدة زوجته.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب فيديو، تابعه "ناس"، (4 تموز 2021)، فإن "عناصر مكافحة اجرام بغداد تمنكوا من القاء القبض على متهم سرق والدة زوجته اثناء اجرائها لعملية جراحية، بالاشترام مع اخيه ومتهم اخر".

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