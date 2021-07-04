صحة البصرة تؤكد: جميع أنواع اللقاحات “أمنة”

2021/07/04 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أكدت دائرة صحة البصرة ،اليوم الأحد، أن جيمع اللقاحات المتوفرة في العراق أمنة، مبينا أن الهدف من أخذ اللقاح هو تقليل الإصابة.وقال مدير عام الدائرة عباس التميمي في تصريح […]

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