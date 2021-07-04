عادل نعمة: مواجهة نفط ميسان مفصلية

2021/07/04 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد مدرب كرة الصناعات الكهربائية عادل نعمة أن مواجهة يوم غد الأثنين أمام نفط ميسان في الجولة 34 من الدوري تعد مفصلية ونقاطها ستبعدنا بشكل كبير عن المناطق المهددة بالهبوط.وقال نعمة للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن المباريات المتبقية عصيبة جدا ومهمة بالنسبة للأندية التي تصارع من أجل البقاء، واجبنا التركيز على مبارياتنا دون النظر للفرق الأخرى والحديث عن تواطئ بعض الأندية والتلاعب في النتائج نحن لا نهتم لتلك الأحاديث ولن ندخل طرف بتلك المهاترات لأننا ندرك أن البقاء في الممتاز يجب أن نحسمه بأقدامنا دون انتظار خدمة الأندية الأخرى.وأشار إلى أن مباراة نفط ميسان مفصلية ونقاطها ستمنحنا فرصة التقدم في اللائحة وتأمين إلى حدا ما بقائنا في الدوري الممتاز، لذا نسعى بكل طاقتنا للخروج من المباراة بنقاطها الكاملة.وأوضح أن الحظ خالفنا في المباراة الماضية أمام النجف بعد أن تقدمنا بالنتيجة ومن اخطاء ساذجة قبلنا هدفين وخسرنا نقاط المواجهة والتي تمثل طوق نجاة لفريقنا للخروج من دوامة الهبوط، لافتا أن الصناعات يركز على المباريات الأربعة المتبقية من الدوري وننظر لها بأنها مباريات حياة أو موت بالنسبة لنا.يشار إلى أن الصناعات الكهربائية يحتل المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة./انتهى

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