احمد جبار: نسعى لإيقاف سلسلة الهزائم بمواجهة نفط البصرة

2021/07/04 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شدد مدرب الكرخ احمد عبد الجبار على ضرورة إيقاف سلسلة الخسارات التي تعرض لها الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة، منوها بأن مواجهة غدا أمام نفط البصرة مهمة وصعبة لكن نقاطها مطلوبة.وقال عبد الجبار للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن فريق نفط البصرة من الفرق المميزة جدا ونتائجه في الجولات الأخيرة تدلل على قوة الفريق، حيث يملك ثلاثي هجومي من الصعب إيقافه مؤلف من احمد فرحان واحمد زامل والمحترف بنجامين.وبين أن الكرخ إلى الآن ليس في مأمن من الهبوط وواهم من يتصور أن الفريق أمن موقعه في الدوري وعلينا أن نبحث عن نقاط المباراة ونوقف سلسلة الهزائم التي تعرضنا لها في الجولات الثلاث الأخيرة.واشار إلى أن الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب شهاب رزاق وسنبحث عن بديل قادر على سد الفراغ الذي سيخلفه غياب احد ابرز لاعبينا، لافتا أن المباراة ستكون في ملعبنا وبالتالي نحن مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية.يشار إلى أن الكرخ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة فيما يحتل نفط البصرة المركز العاشر برصيد 41 نقطة./انتهى

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