2021/07/04 | 20:28 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة جنود عراقيين بهجمات لـ"داعش".. واستهداف رتل دعم للتحالف) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة جنود عراقيين بهجمات لـ"داعش".. واستهداف رتل دعم للتحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).