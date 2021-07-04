2021/07/04 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، عن اجراء ممارسة أمنية في المحافظة اسفرت عن إلقاء القبض على عشرات المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة أبرزها القتل.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على 44 مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة كان أبرزها جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، وقضايا السرقة والتزوير، وذلك من خلال ممارسات أمنية واسعة شملت معظم مناطق المحافظة بغية متابعة مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار".

واضافت انه "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. القبض على عشرات المطلوبين في ممارسة امنية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. القبض على عشرات المطلوبين في ممارسة امنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).