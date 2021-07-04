اقتحام جديد للأقصى واعتقالات في القدس والضفة

2021/07/04 | 20:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي شهدت ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح الأحد، اقتحاما جديدا من قبل مستوطنين متطرفين.وقالت وسائل إعلام إن الاقتحام جاء عبر بوابة المغاربة، وذلك بحماية تامة من الشرطة الإسرائيلية.ونفذ المستوطنون جولاتهم الاستفزازية الدورية في باحات المسجد.وأوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في تصريح خاص لـ”عربي21″، أن “عدد المتطرفين المقتحمين للمسجد …

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