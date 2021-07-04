القبض على عشرات المطلوبين في بابل

2021/07/04 | 20:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، عن اجراء ممارسة أمنية في المحافظة اسفرت عن إلقاء القبض على عشرات المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة أبرزها القتل.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على 44 مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة كان أبرزها جرائم …

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