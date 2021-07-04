إنجازات إعلامية

2021/07/04 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأحد، ان حكومة مصطفى الكاظمي، لغاية الآن لم تحقق شيئا نوعيا وفعليا في حملة مكافحة الفساد، فيما بين سبب ذلك.

وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، ان "حكومة الكاظمي، حتى الآن رغم مرور أكثر من سنة على عمرها، لم تقدم شيئا نوعيا وفعليا في حملة مكافحة الفساد ودليل ذلك استمرار الفساد في مؤسسات الدولة كافة، وبقاء حيتان الفساد خارج السجون، ما تتحدث عنه الحكومة بخصوص حملة مكافحة الفساد، هي مجرد انجازات اعلامية ليس الا".

وبين أن "سبب فشل حكومة الكاظمي في محاربة الفساد بشكل حقيقي، وجود الضغوطات والمجاملات السياسية، ولهذا الكاظمي وفريقه غير جادين بهذا الملف، وهم فقط يعملون على ايجاد انجاز اعلامي له، لكن على ارض الواقع، الحكومة لم تتقدم اي خطوة، بخصوص محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين".

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