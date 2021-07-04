لأول مرة منذ 2003 ... تشكيل غرفة عمليات خاصة لحماية خطوط الكهرباء في محافظة عراقية

2021/07/04 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر حكومي في ديالى، اليوم الاحد، بتشكيل غرفة عمليات خاصة لحماية خطوط الكهرباء داخل المحافظة، كاشفا عن جولات استطلاع واسعة في 14 قاطعا لمتابعة ملف الخطوط.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه" نظرا للتحديات الامنية وتكرار استهداف خطوط الكهرباء في 6 مواقع داخل ديالى في الاسابيع الأخيرة، صدرت اوامر عليا من بغداد لتشكيل غرفة عمليات متخصصة لحماية خطوط الكهرباء في المحافظة تكون بأشراف مباشر من قبل عمليات ديالى".

واضاف المصدر، ان" فريقا مشتركا انطلق بجولات استطلاع واسعة في 14 قاطعا لمتابعة ملف خطوط الكهربائية"، مشيرا الى انه "تم اناطة كل تشكيل امني موجود في القواطع التي تمر بها الخطوط مسؤولية حماية خطوط الكهرباء والابلاغ الفوري عن اي حالات سلبية فضلا عن حالة استنفار لمنع اي محاولات لاستهداف الخطوط".

وعد: "تشكيل غرفة عمليات خاصة لحماية الكهرباء لوجود خطوط ستراتيجية قادمة من بغداد باتجاه محافظات الشمال بالإضافة الى خطوط الامداد الخاصة بديالى مع خطوط الاستيراد القادمة من إيران والتي من أبرزها ميرساد الذي يؤمن أكثر من 50% من الطاقة لمدن المحافظة".

وشهدت محافظة ديالى خلال العام الحالي اكثر من 10 حالات استهداف مباشرة لخطوط الكهرباء خاصة خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران.

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