رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس جماعة العدل الكردستانية معالجة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد

2021/07/04 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الأحد في السليمانية، مع علي بابير رئيس جماعة العدل الكردستانية، معالجة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .واكد الجانبان ضرورة اجراء حوارات جدية تنهي المشاكل بين بغداد واربيل ./انتهى8

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