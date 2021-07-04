اخماد حريق كبير اندلع وسط اراضٍ زراعيةٍ محاذية لخط نفطي في ذي قار

2021/07/04 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فريق الدفاع المدني حريقا كبيرا اندلع وسط احدى الاراضي الزراعية في قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار.وقال بيان صادر عن الحكومة المحلية في ذي قار ان حريقا اندلع وتسبب باضرار مادية دون ان يسجل أية خسائر بشرية لافتا الى ان الحريق اندلع في احدى الاراضي الزراعية المحاذية لانبوب نفطي تابع الى شركة نفط الوسط ./انتهى9

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