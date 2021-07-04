ابتكار يوفر للبشر التواصل مع النباتات عبر الهاتف

2021/07/04 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعابتكر علماء في سنغافورة، من جامعة نانيانغ التكنولوجية، طريقة للتواصل بين البشر والنباتات عبر الهاتف الذكي، عبر تقنية متطورة.وبحسب موقع "ستريتس تايمز"، فإن العلماء طوروا تقنية تسمح بإرسال إشارات كهربائية من شأنها تسهيل التعامل مع المزروعات.وبحسب القائمين على الابتكار، فإنه يشبه تقنية الأدمغة إلى حد كبير، إذ تقوم النباتات بإرسال إشارات كهربائية للاستجابة لبيئتها، وتظهر عليها علامات الضيق أو سوء الحالة الصحية.وتوفر الطريقة أيضا، إعلامك بوجود حشرات مثلا على ورقة النبات.ويعتمد الابتكار على الهاتف الذكي وقطب كهربائي بعرض 3 مم، يتم وضعه على النبات، لكي يستطيع من خلاله إرسال إشارات تنبيهية، بحيث يمكن اعتبار القطب الكهربي "هامسا للنباتات".وأكد الموقع أن هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للمزارعين الذين يحتاجون إلى التنبيه إذا كانت محاصيلهم لا تنمو بشكل جيد.ووصف العلماء الطريقة بـ"همس النبات"، لأن الإشارات الكهربائية الصادرة عنها ضعيفة للغاية.

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