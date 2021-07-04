مصر.. اتفاق للإفراج عن السفينة التي عطلت قناة السويس

2021/07/04 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة قناة السويس، الأحد، التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج، الأربعاء، عن سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية مارس بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

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