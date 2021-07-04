2021/07/04 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب دأبت مؤسسات الإعلام المهيمنة في المراكز الرأسمالية وامتداداتها في بلدان الأطراف على تناول التحولات الانتخابية بعموميتها، وتجنب الدخول في التفاصيل، خصوصا عندما تؤشر الأخيرة نجاحات لقوى اليسار الجذري، وتقارير هذه المؤسسات التي تناولت انتخابات المناطق والوحدات الإدارية التي جرت على التوالي في فرنسا بجولتين في 20 و26 حزيران الفائت، تدخل ضمن هذا السياق.



ومن هنا تأتي أهمية هذا التقرير.على عكس العديد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتكاسة لليمين المتطرف في انتخابات المناطق والوحدات الإدارية في فرنسا / الشيوعيون يضاعفون مقاعدهم - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتكاسة لليمين المتطرف في انتخابات المناطق والوحدات الإدارية في فرنسا / الشيوعيون يضاعفون مقاعدهم - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).