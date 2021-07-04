قصيدة شعرية .. دولة البوليس ، دولة مرعوبة ، تخشى ظلها .. لانها دولة من الفخار سهل التشقق ، سهل التكسير - سعيد الوجاني

2021/07/04 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني ( 1 )دولة الرعب والخوف ..



دولة الاستبداد والظلم ..دولة هكذا دولة ..



دولة رخاوة ، دولة من الفخّار .انها دولة من الفخار المُزخرف دولة من الشفاعات بالموتى وردّ الشفاعات بالموتى دولة من الاوسمة التي يأخذها البوليس السياسي ..من يعذب عمدا ..



ومن يقتل عمدا ..يأخذها من يطبخ المحاضر البوليسية لرمي الناس ظلما في غياهب السجون المظلمة ..اوسمة يأخذها العسكر ، والجدرمة ، ......





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