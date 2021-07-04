أزمة الراهن التونسي - هيثم بن محمد شطورو

2021/07/04 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو تسير تونس حثيثا نحو إغلاق الدائرة السياسية برمتها التي تشكلت ما بعد أحداث 2011، المفترض في كونها ثورية.



هكذا تدحرج التوصيف للحدث الانفجاري في 2011 من ثورة إلى المفترض أنها ثورة.



هذا ما وصلت إليه الأمور نتاج العبث السياسي الكبير الذي ألم بالبلاد، فغدت الدكتاتورية بكل مساوئها أفضل بكثير من الوضع الذي وصلت إليه الدولة من ضعف وإهدار للمال العام واستهتار بالشعب لدى حكومات لا نقول أنها مراهقة سياسيا فذا ......





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