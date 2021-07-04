التطبيعية تعلق على فيديو كاتانيتش: مقصرون ولا مانع لدينا من عودته

2021/07/04 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، على فيديو سريتشكو كاتانيتش، مؤكدة أنهم مقصرون ولا يمانعون عودته إلى المنتخب الوطني.

وقال عضو الهيئة، احمد كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الفيديو الذي بثه كاتانيش يعتبر رسميا ونحن مقصرون في موضوع رواتب المدرب، كون الرواتب تعتمد على موازنة الدولة، والميزانية الى الان لم تصرف، وهناك مبلغ يخصص للاتحاد وهذا المبلغ لم يصل ايضاً، وهناك اشكالية في الميزانية ولهذا السبب حصل التأخير في رواتب كاتانيتش".

وأضاف أن "حقوقه لن تضيع وهي محفوظة، ولكن اتصور من كلامه انه اتجه للفيفا وقدم شكوى، ولكن أن كان لديه كلام اخر فسوف نجتمع خلال اليومين المقبلين بخصوص هذا الموضوع"، مبينا "نحن غير مصرين على التمسك به لكن لدينا التزام اخلاقي معه واتصلنا به عن طريق المدير الاداري للمنتخب، باسل كوركيس، وقال لاتوجد لدي رغبة بالاستمرار، وكان من المفترض ان اقدم استقالتي من الشهر الاول، ولذلك في حال عدم حضوره سنلجأ الى مدرب اخر وهذا القرار يخص اللجنة الفنية".

وأوضح أنه "ليس لدينا اي مانع بأن يستمر كاتانيش مع المنتخب لكن أن كان لديه شروط فنحن ايضاً لدينا شروط وشروطنا فنية بحت، واللجنة الفنية هي من تقرر وكل ما يهمنا هو المنتخب"، مناشدا الدول "بالتدخل كون المنتخب مشروع دولة وليس مشروع الهيئة التطبيعية".

وتابع: "نحن مؤقتون وباقي لنا فترة قليلة، ويجب ان تكون الدولة هي الداعمة، إذ أن الرعايات لا تكفي الدوري، ونحن نعمل بما موجود"، لافتا إلى أن "اي عقد رعاية نوقعه لا نستلم امواله مباشرة، ونعمل بالموجود ولكن هذا مشروع دولة ويجب على رئيس الوزراء ان يتدخل هو ورئيس الجمهورية، فالعالم اجمع يدعمون منتخباتهم ليتأهلوا لكأس العالم".

وأكد أن "الفرصة القادمة كبيرة، والقرعه التي حدثت اعطت امل للشارع الرياضي، ولتحقيق ذلك نحتاج الى معسكرات واموال لا نمتلكها، إذ يجب ان نلعب مع فرق كبيرة، ويجب ان يلعبوا معنا، واول مباراة لنا في التصفيات هي في الشهر التاسع، وهذا وقت قليل".

ولفت إلى ان "المدرب تكلم بانه لن يستمر، ويجب ان نتجه الى مدرب اخر، وهذا الامر راجع للجنة الفنية"، مؤكدا على ضرورة "العمل بالسرعة القصوى".

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