العراق وكندا يبحثان تطوير العلاقات الثنائيَّة

2021/07/04 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف في مقر وزارة الخارجية السفير الكندي لدى بغداد اوليرك شانون.وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون الثنائي المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق في المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي./انتهى9

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