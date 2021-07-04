شركة الحفر العراقية تنجز حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير

2021/07/04 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية عمليات حفر بئر نفطي في حقل الزبير في البصرة.وذكر اعلام الشركة في بيان " ان حفر البئر تم انجازه بوقت قياسي قدره 23 يوما بأقل من المدة المقررة البالغة 34 يوما وهو انجاز جديد تحققه الشركة بهمة وتفاني كوادرنا العاملة بكافة الاختصاصات .وأضاف " تمت عمليات الحفر باستخدام جهاز الحفر IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 HP ./انتهى

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