"غرب اسيا" ينتظر الرد العراقي!!!!

2021/07/04 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال اتحاد غرب اسيا لكرة القدم ينتظر

الرد العراقي بشأن مشاركته في بطولة غرب

اسيا تحت 23 عام والتي تستضيفها السعودية

بداية شهر اكتوبر المقبل.





وحدد اتحاد غرب اسيا يوم الخميس المقبل

موعدا نهائيا ل

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