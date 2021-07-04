العثور على جثتين لغريقين في مناطق متفرقة في كربلاء ...صور

2021/07/04 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قيادة شرطة كربلاء المقدسة

والمنشآت ان قسم الشرطة النهرية تمكن من

أنتشال جثتين في منطقتين متفرقتين من

المحافظة ،

وبحسب بيان لقيادة شرطة كربلاء حصلت

وكالة نون عليه اليوم الاحد لقد تمكنا

من أنتشال

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