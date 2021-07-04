2021/07/04 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابع/ المركز الخبري الوطني انتقد رئيس المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا أيمن مازيك، اليوم الاحد، استمرار تجاهل الأوساط السياسية والرأي العام للاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها المسلمون في ألمانيا.وقال مازيك في مقابلة مع “الأناضول”:إن “الإعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتقادات للأوساط السياسية في ألمانيا بسبب تجاهل الاعتداءات على المسلمين المركز الخبري الوطني.

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